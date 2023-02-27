Валерий Газзаев назвал удручающим свое впечатление от игры ФК «Краснодар»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев рассказал об ожиданиях от матча «армейцев» против «Краснодара».

По словам экс-тренера, в кубковом матче против «быков» с учетом прошлой встречи ЦСКА будет фаворитом.

«Не ожидаю ничего хорошего от «Краснодара». В первой встрече я ничего хорошо не увидел. Удручающее впечатление оставил «Краснодар». Надеюсь, что ЦСКА справится с соперником», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

Матч ЦСКА — «Краснодар» пройдет 28 февраля в 19:30 на стадионе «Краснодар».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» в гостях сыграл с ЦСКА в рамках Кубка России. «Армейцы» выиграли «быков» со счетом 3:0.