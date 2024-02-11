По доходам гостиниц и отелей Краснодарский край занял первое место в России

За прошлый год средства размещения в Краснодарском крае получили доход в 179,5 млрд рублей.

Это самый большой показатель по стране. Кроме того, это на 9,8% больше уровня дохода за 2022 год. Тогда гостиницы и отели на Кубани заработали 163,5 млрд рублей.

На втором месте по стране оказалась Москва. Средства размещения получили доход в 121,4 млрд рублей. Это на 57,7% выше показателей 2022 года. На третьей строчке — Санкт-Петербург с доходом 58,2 млрд рублей. Рост — 21,5%.

Всего за прошлый год отели и гостиницы в России заработали 821,8 млрд рублей. Это на 15% больше, чем в 2022 году, сообщает РБК.

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