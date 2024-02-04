Номерной фонд Сочи за 20 лет увеличится на 83%

Власти Сочи подготовили генеральный план города, согласно которому к 2044 году номерной фонд на курорте увеличится на 77 тыс. номеров.

Сейчас номерной фонд Сочи насчитывает 93 тыс. номеров.

«Генпланом предусмотрено создание новых средства размещения на 77 тыс. номеров», — сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

Таким образом, за 20 лет количество номеров увеличится на 83% до 170 тыс. На сегодняшний день на курорте могут одновременно разместиться 200 тыс. туристов.

В мэрии отметили, что увеличения номерного фонда планируют достичь благодаря реализации крупных инвестпроектов. В 2027 году завершат строительство гостиничного комплекса «Лоо» на 480 номеров, в 2028 году — гостиницы Alean Family resort & Spa Sputnik еще на 480 номеров, в 2026 году — санатория на 500 номеров. Также планируют восстановить санатории «Волна», «Кристалл» и «Приморская».

Кроме того, новый генплан предполагает условно разделить Сочи на субкластеры, каждый из которых будет ориентирован на определенное туристическое направление, сообщает ТАСС.

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