По делу о подготовке покушений на Симоньян и Собчак арестовали еще одного школьника

В уголовном деле о хулиганстве и предполагаемой подготовке покушений на журналистов Маргариту Симоньян и Ксению Собчак появился еще один подозреваемый, уже восьмой по счету.

Им стал ученик 10-класса одной из школ Москвы. Его арестовали 19 июля по требования ГСУ СК РФ. По версии следствия, подросток был членом экстремистской группировки «Параграф-88». Ее членам пока инкриминируют только нападения на мигрантов, но обвинение могут переквалифицировать на подготовку теракта. Правоохранители уверены, что покушения на Симоньян и Собчак членам группировки пытались заказать украинские спецслужбы.

В связи с тем, что новому подозреваемому нет 18 лет, его интересы в суде при определении меры пресечения представляли не только адвокат, но и родители с педагогом из школы. Они возражали против ареста подростка и гарантировали, что не скроется и будет сотрудничать со следствием. По их словам, парень ухаживает за бабушкой, являющейся инвалидом.

Однако эти аргументы не убедили прокурора и он попросил суд арестовать школьника. По решению Басманного районного суда, он будет находиться в СИЗО до 14 сентября, сообщает «КоммерсантЪ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФСБ предотвратила покушение спецслужб Украины на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак. В Москве и Рязанской области правоохранители задержали молодых людей, которые вели разведку по адресам работы и проживания журналистов. У задержанных нашли автомат Калашникова и 90 патронов, резиновые дубинки, ножи, кастеты, наручники, шевроны и флаги с нацистской символикой.