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По 60 баллов за два ЕГЭ: в Минпросвещения РФ предложили новые условия получения серебряной медали

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/po-60-ballov-za-dva-ege-v-minprosveshheniya-predlozhili-novye-usloviya-polucheniya-serebryanoj-medali
По 60 баллов за два ЕГЭ: в Минпросвещения РФ предложили новые условия получения серебряной медали
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Серебряную медаль предложили вручать только тем выпускникам, которые получили в аттестат не более двух четверок и набрали не менее 60 баллов за ЕГЭ по русскому и еще одному предмету.

Вручать медали предлагают в торжественной обстановке, вместе с аттестатами. Дубликаты медалей при утере не выдаются.

От вручения золотых и серебряных медалей выпускникам отказались в 2013 году. Спустя год к практике вернулись — тогда утвердили награду «За особые успехи в учении». Серебряную медаль при этом не вернули.

Снова выдавать серебряные медали решили только в 2023 году — 4 августа соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, пишут «Известия».

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