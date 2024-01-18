По 5 тыс. рублей штрафа назначили 4 жительницам Краснодара за участие в секте

Женщины принимали участие в мероприятиях ассоциации «Центр совершенствования «Фалунь Дафа»* (внесен в список террористов и экстремистов).

Согласно материалам дела, последователи ассоциации реализуют программы и распространяют информационные материалы зарубежных неправительственных организаций «Буддистское сообщество «Родники дракона»**, «Европейская ассоциация «Фалунь Дафа»*, «Друзья Фалуньгун»**, «Всемирный совет по спасению подвергаемых гонениям адептов «Фалуньгун»** и других.

Сотрудники правоохранительных органов выявили и пресекли противоправную деятельности женщин. В ходе суда все они признали вину и раскаялись.

За участие в деятельности нежелательной организации подсудимым назначили штраф в размере 5 тыс. рублей. В случае неуплаты штраф заменят на сумму в двукратном размере, административный арест до 15 суток или до 50 часов обязательных работ, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

*признана экстремистской организацией, ее деятельность на территории Российской Федерации запрещена.

**решением Генпрокуратуры признаны на территории РФ нежелательными и внесены в соответствующий Перечень иностранных международных неправительственных организаций.

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