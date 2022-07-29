По 100 тыс. рублей выплатят нуждающимся жителям Сочи, потерявшим машины во время ливня

Фото пресс-службы администрации Сочи

Такое решение 29 июля принял глава курорта Алексей Копайгородский. Компенсацию в 100 тыс. рублей выплатят владельцам автомобилей, которые пострадали от удара стихии в ночь с 23 на 24 июля. Однако только тем, кто официально попадает под категорию социально незащищенных слоев населения.

Средства соберет благотворительный фонд «Скорей добрей!» при поддержке Общественной палаты Сочи. На данный момент более 500 предпринимателей, руководителей организаций, общественников, депутатов обратились в организацию с желанием помочь.

На выплату имеют право:

малоимущие граждане;

малообеспеченные семьи, получающие социальные пособия;

семьи, состоящие на учете в органах соцзащиты в категории «трудная жизненная ситуация».

Принимать документы будут с 30 июля по 1 августа на улице Конституции, 18, 2 этаж, в кабинетах 2—5. Получить консультацию можно по телефону 8 (918)132-13-60.

После предоставления документов средства выплатят на указанный банковский счет в течение недели, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 23 июля в Сочи сильнейший ливень затопил первые этажи зданий, цоколи, дворы и дороги.