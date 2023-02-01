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По 10 суток получили двое участников пьяного дебоша возле Вечного огня в Темрюкском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/po-10-sutok-poluchili-dvoe-uchastnikov-pyanogo-debosha-vozle-vechnogo-ognya-v-temryukskom-rajone
Видео пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Суд признал троих мужчин виновными в распитии алкоголя и появлении в общественных местах в состоянии опьянения.

Установлено, что местный житель и двое приезжих в возрасте от 29 до 42 лет распивали алкоголь у Вечного огня в Тамани, грубо реагировали на замечания и нецензурно выражались. Житель станицы вызвал полицию.

За распитие алкоголя у мемориала одному мужчине назначили штраф, двое других нарушителей пробудут 10 суток под арестом, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», житель Тамани рассказал, что компания из трех человек распивает алкоголь у Вечного огня. На попытку им объяснить, что они оскверняют мемориал, мужчины ответили, что «греются», начали материться и кричать.

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