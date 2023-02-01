По 10 суток получили двое участников пьяного дебоша возле Вечного огня в Темрюкском районе

Суд признал троих мужчин виновными в распитии алкоголя и появлении в общественных местах в состоянии опьянения.

Установлено, что местный житель и двое приезжих в возрасте от 29 до 42 лет распивали алкоголь у Вечного огня в Тамани, грубо реагировали на замечания и нецензурно выражались. Житель станицы вызвал полицию.

За распитие алкоголя у мемориала одному мужчине назначили штраф, двое других нарушителей пробудут 10 суток под арестом, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», житель Тамани рассказал, что компания из трех человек распивает алкоголь у Вечного огня. На попытку им объяснить, что они оскверняют мемориал, мужчины ответили, что «греются», начали материться и кричать.