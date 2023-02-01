Трое мужчин устроили пьяный дебош у Вечного огня в Темрюкском районе

Инцидент произошел накануне в станице Тамань. Местный житель сообщил в полицию, что компания мужчин распивает алкоголь у мемориала «Вечный огонь» и ведет себя неподобающим образом.

На место прибыли полицейские и установили, что местный житель и двое приезжих в возрасте от 29 до 42 пили спиртные напитки у Вечного огня, нецензурно выражались и грубо реагировали на замечания окружающих. Нарушителей задержали и доставили в отдел полиции, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

На одного из задержанных составили административный протокол за употребление алкоголя в запрещенных местах, еще двоих привлекли к ответственности за появление в общественных местах в алкогольном опьянении.

Материалы передали в суд. За эти нарушения мужчинам грозит штраф до 1,5 тыс. рублей или до 15 суток ареста.

Читайте также: неизвестные устроили дебош в доме на улице Ковалева в Краснодаре. Молодые люди разбили зеркала в лифте и входную дверь подъезда.