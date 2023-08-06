Пляжные конструкции уберут с набережной в Центральном районе Сочи

Об этом 6 августа сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Глава курорта отметил, что пляжные конструкции мешают свободно подходить к морю.

«Из-за обилия пляжных конструкций местами уже практически не подобраться к морю. Поэтапно освободим территорию. А сами спуски к воде, где гладкий бетон, для безопасности покроем тротуарной плиткой», — написал Копайгородский в Telegram.

Он также сообщил, что на территории набережной приведут в порядок клумбы и аншлаги. Планируется обрезка кустарников и деревьев, также планируют привести в порядок тротуарную плитку и ливневку и освободить фасады исторических зданий от электропроводки.

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