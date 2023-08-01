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Единый дизайн-код для оформления фасадов планируют принять в Армавире

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/edinyj-dizajn-kod-dlya-oformleniya-fasadov-planiruyut-prinyat-v-armavire
Единый дизайн-код для оформления фасадов планируют принять в Армавире
Фото пресс-службы администрации Армавира

Для регулирования требований к внешнему виду фасадной части зданий в городе создадут специальную комиссию.

На совещании обсудили качество капремонта фасадов многоквартирных домов. Так, вид зданий может портиться из-за внешнего вида балконов, а также выполнения работ без демонтажа старых слаботочных коммуникаций.

Мэр Армавира Андрей Харченко отметил, что такие фасады плохо выглядят на общем фоне города, поэтому их экстерьер надо контролировать.

«Необходимо фасады зданий очистить от «визуального мусора», ограничить самовольное проведение каких-либо инженерных коммуникаций, остекление балконов, установку кондиционеров и рекламных вывесок», — сообщил глава города.

В обязанности специальной комиссии войдут регламентирование требований к внешнему виду и техническому состоянию многоэтажек, обследование технического состояния фасадов, а также контролирование остекления балконов и установки кондиционеров и слаботочных коммуникаций, сообщает пресс-служба администрации Армавира.

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