Пляжи на Азовском море в Краснодарском крае очистятся от медуз за 10 дней

В Темрюкском районе в августе на пляжах Азовского моря отдыхающие заметили большое скопление медуз в прибрежной полосе.

По словам завкафедрой водных биоресурсов и аквакультуры КубГУ Алексея Абрамчука, медуз принесло на мелководье в Азовское море штормом через Керченский пролив.

«Дислокация медуз у побережья будет зависеть от течения, от того, насколько они дезориентированы, и их состояния. Если они живые, в течение 5-7-10 дней смогут покинуть прибрежную полосу», — сказал ученый.

По его словам, медуз каждый год во время штормов приносит течением к побережью Азовского моря, сообщает ТАСС.

На нашествие медуз в Азовском море утром 20 августа пожаловались очевидцы в соцсетях. По их словам, морская вода у берега больше похожа на желе, чем на воду.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», это уже не первое нашествие медуз, которое в августе заметили в Азовском море в Темрюкском районе. В основном море выбрасывает на берег корнеротов, которые могут быть опасны для человека.