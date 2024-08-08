Нашествие медуз на Азовском море заметили в Темрюкском районе

В основном море выбрасывает на берег корнеротов, которые могут быть опасны для человека.

Только 7 августа пляжи Голубицкой заполонили гигантские медузы, а уже 8 августа остатки дрейфуют возле береговой линии.

«Корнеротов отличает большой размер. В диаметре они достигают до 50 см, а весить могут до 10 кг. Характерны для них и внушительные щупальца, но самое главное, эти медузы ― ядовиты. Если случайно коснуться, то можно получить ожог», ― сообщает корреспондент Мария Яцук.

Под шляпкой этой медузы находятся так называемые корни со стрекательными клетками. Они и вызывают зуд и ожоги на коже человека. Подобные раны также могут привести к аллергической реакции.

«Очень важно ― промыть зону укуса обязательно соленой водой, можно даже той же морской водой. После этого обработать рану хлоргексидином и перекисью водорода. Это значительно понизит зуд и уровень воспаления. Также можно обрабатывать зону укуса противовоспалительными мазями», ― рекомендует врач высшей категории Сергей Длин.

Эти медузы ― не коренные жители Азовского моря. Основной ареал обитания ― Черное море. Однако слишком благоприятные условия позволили им стать постоянными обитателями.

«Корнерот обычно обитатель Черного моря. В Азовском море эти медузы появились относительно недавно, но их численность постоянно из года в год растет. Это связано с тем, что вода в Азовском море становится все более и более соленой, что и благоприятствует развитию корнерота», ― отмечает профессор кафедры экологии и зоологии КФУ Сергей Иванов.

Вне зависимости от вида многие люди не любят медуз и боятся их. Хороший отдых медузами не испортить, но и про безопасность забывать не стоит.

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