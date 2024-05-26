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Пляжи Новороссийска расчищают от мусора после сильного шторма

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/plyazhi-novorossijska-raschishhayut-ot-musora-posle-silnogo-shtorma?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Пляжи Новороссийска расчищают от мусора после сильного шторма
Фото управления курортов и туризма Новороссийска

На город-герой 24 и 25 мая обрушился норд-ост. На пляжах и в зонах отдыха Новороссийска активно ликвидируют последствия шторма.

По данным управления курортов и туризма Новороссийска, прибрежная полоса не сильно пострадала от шторма. Сейчас на пляжах идет уборка мусора, восстанавливают элементы пляжной инфраструктуры.

Активные работы сейчас идут на пляжах «Матрос», «Нептун» и «Кристалл». Расчищена территория от крупного бытового мусора и бревен. Уборку пляжных территорий проводят ежедневно, сообщает управление курортов и туризма Новороссийска.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», штормовое предупреждение объявили 24 мая в Новороссийске и Анапе из-за волн в 2-3 м.

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