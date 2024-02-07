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Пляжи и набережные Сочи открыли для прогулок после шторма

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/plyazhi-i-naberezhnye-sochi-otkryli-dlya-progulok-posle-shtorma
Пляжи и набережные Сочи открыли для прогулок после шторма
Фото пресс-службы администрации Сочи

Зимние пляжи в Сочи в течение нескольких дней были закрыты из-за бушевавшего на курорте шторма.

В Сочи 7 февраля установилась солнечная и теплая погода. Также завершило действовать штормовое предупреждение. В связи с улучшением погоды на курорте для посещения открыли зимние пляжи и набережные.

Доступ на галечные пляжи ограничен в связи с сохраняющимся волнением моря, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 3 февраля в Сочи закрыли зимние пляжи и часть горнолыжных трасс из-за непогоды.

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