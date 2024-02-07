Пляжи и набережные Сочи открыли для прогулок после шторма
Общество
07.02.2024 16:53
Зимние пляжи в Сочи в течение нескольких дней были закрыты из-за бушевавшего на курорте шторма.
В Сочи 7 февраля установилась солнечная и теплая погода. Также завершило действовать штормовое предупреждение. В связи с улучшением погоды на курорте для посещения открыли зимние пляжи и набережные.
Доступ на галечные пляжи ограничен в связи с сохраняющимся волнением моря, сообщает ТАСС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», 3 февраля в Сочи закрыли зимние пляжи и часть горнолыжных трасс из-за непогоды.