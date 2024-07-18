Пляж закрыли в станице Динской: почему стоит воздержаться от купания?

Пляж в парке Комсомольском временно закрыли из-за обмеления реки Кочеты в силу аномальной жары.

Но не все прислушались к рекомендациям. Илья Черников вместе со своей семьей приезжает сюда из Краснодара несколько раз в месяц. На пляже отмечает чистоту и благоустроенные места для отдыха.

«Здесь все здорово, облагорожено. К сожалению, в Краснодаре у нас купаться негде, поэтому сюда приезжаем. Мы всегда с детьми купались, никогда не болели. Ездим с июня, проблем не было», ― делится турист Илья Черников.

В крае установилась сухая и жаркая погода, количество воды в водоемах уменьшается, гибнет рыба и другие обитатели реки, тем самым создаются условия для размножения вирусов и бактерий.

«В реке Кочеты были отобраны пробы, результаты показали, что вода не соответствует нормам, купаться в ней не рекомендуется», ― отмечает руководитель пресс-службы управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Ирина Воронкова.

«К берегу прибило много мусора. Здесь есть палки, листва и камыши. Как говорят местные жители, сейчас вода неестественного цвета, но, несмотря на запрет, люди продолжают купаться в реке», ― сообщает корреспондент Николай Тихий.

По словам специалистов, бояться нечего, но воздержаться от купания в такой воде все-таки придется.

«С повышением температуры, резким прогреванием воды во внутренних слабопроточных водоемах создаются условия для интенсивного развития бактериальных организмов и фито-зоопланктона. Это мы наблюдаем на степных реках нашего региона», ― объясняет заведующий кафедрой водных биоресурсов и аквакультуры КубГУ Алексей Абрамчук.

Администрация муниципалитета решила перестраховаться и прислушалась к требованиям Роспотребнадзора.

«Согласно требованию Роспотребнадзора, во избежание заражения отдыхающих кишечными инфекциями, администрацией ЦНТ «Комсомольский» принято решение о закрытии пляжа для отдыхающих с 17 июля 2024 года на неопределенный период, до улучшения ситуации», ― сообщает пресс-служба администрации Динского района.

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