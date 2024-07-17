Пляж в станице Динской закрыли из-за угрозы вирусов и бактерий

По требованию Роспотребнадзора с 17 июля закрыли для посещения пляж в парке Комсомольском.

В Краснодарском крае из-за сильной жары количество воды в водоемах, в том числе в реке Кочеты, уменьшается. Это приводит к разрастанию бурых водорослей, гибели рыбы и других обитателей реки.

Кроме того, теплая погода способствует активному размножению возбудителей кишечных инфекций, особенно в воде. Это создает опасность для здоровья людей.

«Во избежание заражения отдыхающих кишечными инфекциями, принято решение о закрытии пляжа для отдыхающих с 17 июля на неопределенный период, до улучшения ситуации», — сообщает пресс-служба администрации Динского района.

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