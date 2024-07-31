Пляж в станице Динской открыли для купания спустя две недели

Пляж в парке Комсомольском закрыли для посещения 17 июля по требованию Роспотребнадзора.

Из-за сильной жары количество воды в реке Кочеты заметно уменьшилось. Это привело к разрастанию бурых водорослей, гибели рыбы и других обитателей реки. Кроме того, теплая погода способствовала активному размножению возбудителей кишечных инфекций в воде. Это создало опасность для здоровья местных жителей.

Пляж в Комсомольском парке снова открыли для купания 31 июля, сообщает пресс-служба администрации Динского района.

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