Пляж «Маяк» в Сочи первым в стране получил классификацию Роскачества

«Маяк» в Сочи получил первую категорию — синий флаг.

С 1 сентября для классификации пляжей выделили три категории: первая — синий флаг, вторая — зеленый, третья — желтый.

Специалисты проверяют 26 обязательных показателей, среди которых наличие спасательных станций и медпунктов с квалифицированным персоналом, кабин для переодевания, душевых и туалетов, питьевых фонтанчиков и пунктов питания, а также огороженных зон купания. Кроме того, проверяют проведение водолазного обследования и очищение территории перед началом сезона.

«Классификация пляжей помогает предпринимателям поддерживать уровень качества предоставляемых услуг и соблюдать современные стандарты сервиса. Присвоенная категория помогает потребителю сразу получить понимание о наборе услуг и инфраструктуре, а также служит подтверждением уровня безопасности для туристов», — заявила руководитель органа по сертификации «Роскачество-Туризм» Александра Куделя.

Свидетельство, подтверждающее прохождение квалификации, действует всего три года, поэтому по истечении его действия классификацию придется проходить повторно, сообщает РИА «Новости».

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