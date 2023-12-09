Пловец-рекордсмен Колесников не поедет на Олимпиаду при действующих условиях

Мировой рекордсмен по плаванию из России Климент Колесников заявил, что при нынешних критериях допуска он на Олимпиаду-2024 поехать не может.

Ранее МОК допустил россиян к грядущей летней Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе с целым перечнем ограничений. А пловцам еще нужно получить квалификацию от World Aquatics (Международной федерации плавания), условия которой остаются прежними — не давать нейтральный статус спортсменам, поддержавшим специальную военную операцию.

«Это хорошо, что МОК в принципе пошел на этот шаг и принял решение по допуску. Другое дело, что условия нейтрального статуса от World Aquatics остаются прежними. Не соглашаешься с ними — не получаешь нейтральный статус World Aquatics. Не получаешь нейтральный статус — не отбираешься на Олимпиаду.

Могу говорить только за себя. Есть ребята, которые готовы пойти на эти условия международных федераций и выступить. Я буду рад за них, если они поедут на Олимпиаду. Я на это пойти не могу», — сказал шестикратный чемпион мира на короткой воде Климент Колесников «Матч ТВ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», МОК допустил спортсменов из России до Олимпиады-2024 в нейтральном статусе. До игр допустят атлетов, которые смогли пройти квалификацию в своих видах спорта, условия для которой устанавливают международные федерации.