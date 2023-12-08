МОК допустил спортсменов из России до Олимпиады-2024 в нейтральном статусе

Спортсмены из России и Белоруссии смогут принят участие в Олимпийских играх в Париже в 2024 году.

«Олимпийские игры не могут предотвратить войны и конфликты. Они также не могут решить все политические и социальные проблемы в нашем мире. Это сфера политики. Но Олимпийские игры могут стать примером для мира, где все уважают одни и те же правила и друг друга. Они могут вдохновить нас на решение проблем путем наведения мостов, ведущих к лучшему взаимопониманию между людьми. Они могут открыть дверь к диалогу и миростроительству способами, которых не могут сделать изоляция и разделение», — сообщается на сайте Международного олимпийского комитета.

До игр допустят атлетов, которые смогли пройти квалификацию в своих видах спорта. Выступать они будут в нейтральном статусе. Команды спортсменов с российским или белорусским паспортом не рассматриваются. Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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