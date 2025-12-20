Плотный туман накрыл Краснодар 20 декабря

В столице Краснодарского края оправдались прогнозы синоптиков: плотный туман опустился на столицу ночью 20 декабря.

Наиболее низкая видимость наблюдается вблизи водоемов в центре и на востоке города. По словам местных жителей, к утру видимость на улицах регионального центра не превышала 100-150м.

В условиях тумана стоит быть особенно внимательными и осторожными на дорогах. Автомобилистам рекомендуется строго соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и избегать опасных маневров с выездом на встречную полосу.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», туман, сильный ветер и до +13 °С прогнозировали в Краснодарском крае 20 декабря. Днем потеплеет до +2…7 °С, в южной половине края столбики термометров покажут +4…9 °С. В горах ночью воздух остынет до -3…8 °С, днем температура составит 0…-5 °С.

