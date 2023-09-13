Площадку для военной подготовки открыли в Сочи

Ее разместили на базе центра «Доброволец Сочи» Хостинского районного казачьего общества и полигона Росгвардии. Здесь проводят занятия по огневой, тактической, медицинской и инженерной подготовке.

На сегодняшний день военную подготовку в Центре прошли уже более 100 человек. В их числе молодые люди, которые хотят получить базовые навыки перед службой в армии, а также мобилизованные и добровольцы, желающие потренироваться перед отправкой на фронт.

Записаться на прохождение военной подготовки могут все желающие не моложе 14 лет, не имеющие ограничений по здоровью. Подробную информацию можно найти на сайте.

Администрация Сочи продолжает оказывать помощь семьям участников спецоперации, а также совместно с районными казачьими обществами осуществляет сбор и отправку гуманитарной помощи бойцам, находящимся в зоне СВО.

Также сочинские казаки разработали новый метод, позволяющий достаточно быстро в полевых условиях собрать качественный боеприпас. Благодаря этому уже изготовили и направили на фронт более тысячи патронов для высокоточной стрельбы. В процессе разработки еще два новых вида боеприпасов, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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