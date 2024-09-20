Площадку для мини-футбола открыли в Апшеронске

Об этом 20 сентября в своем Telegram-канале рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, площадку для мини-футбола построили благодаря участию в краевой программе инициативного бюджетирования неравнодушных горожан.

«Теперь у местных ребят будет возможность заниматься любимым видом спорта рядом с домом», — отметил глава региона.

Он добавил, что в скором времени новый парк откроют в Лазаревском районе Сочи. Там уже установили детскую игровую площадку, а также организовали зону для воркаута. Сейчас специалисты заканчивают озеленение территории.

«И такие проекты есть в каждом муниципалитете. На эти цели из бюджета мы направили порядка 2,3 млрд рублей. Большинство проектов касаются благоустройства общественных пространств, улучшения экологической обстановки, а также обустройства памятных мест», — написал Кондратьев.

Читайте также: общественное пространство благоустроят по нацпроекту в Кореновске.