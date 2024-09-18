Общественное пространство благоустроят по нацпроекту в Кореновске

Проект победил во Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

По словам врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслава Шапошника, в рамках проекта планируют благоустроить территорию парка культуры и отдыха.

«Это уже третий этап реконструкции. Площадь работ более 3 га. Будут созданы пять функциональных зон. На это из федерального бюджета направят более 90 млн рублей. Работы начнут в 2025 году, завершат в 2026 году», — сообщил Вячеслав Шапошник.

Во входной зоне сделают парку, в зоне для тихого отдыха установят лавочки, лежаки, шезлонги и столы для настольных игр. В зоне семейного отдыха обустроят два открытых бассейна и сухой бассейн с теневыми навесами. Тут же расположат кафе и веревочный городок. В парке будет работать школа по гребле на байдарках и каноэ, а также площадка для обучения детей правилам безопасного поведения на дорогах. Появится зона прогулок с собаками, на детской площадке установят игровое оборудование.

Проект обновления парка культуры и отдыха в Кореновске уже побеждал во Всероссийском конкурсе. Первый этап реализовали в 2020-2021 годах. В этом году делают берегоукрепление и реконструкцию пешеходных зон, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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