Общественную территорию приведут в порядок по нацпроекту в Усть-Лабинске

Проект «Усть-Лабинская миля» победил на IX Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

В городе благоустроят участок, соединяющий парк на озере Копытце с Александровской крепостью, рассказал врио министра ТЭК и ЖКХ Кубани Вячеслав Шапошник.

«На площади около 5 га предстоит создать восемь функциональных зон. На это из бюджетов всех уровней выделят 98 млн рублей. Работы выполним в 2025-2026 годы», — добавил он.

На объекте создадут «Тропу здоровья» для прогулок и велодорожку. В «Экологической зоне» появятся арт-объекты. «Казачье подворье» будет многофункциональной зоной, где откроют удобное пространство, комбинирующее традиционные и современные элементы. В планах для проведения творческих и культурных мероприятий открыть объединенную зону — «Хижина рассказчика» и «Знахарский кнут», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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