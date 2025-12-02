Площадь сева озимых культур в Краснодарском крае увеличилась на 37 тыс. гектаров

В Краснодарском крае завершили сев озимых культур. В этом году их площадь на 37 тыс. га больше, чем в предыдущем. Об этом Вениамин Кондратьев 2 декабря рассказал на совещании по вопросам проведения сезонных полевых работ, его провел заместитель председателя Правительства России Дмитрий Патрушев.





Декабрь — месяц подведения итогов и подготовки к новому году. Цифры и планы на будущее обсудили на совещании по вопросам проведения сезонных полевых работ под председательством зампреда Правительства Дмитрия Патрушева. Участие в совещании принял и Вениамин Кондратьев. По видеосвязи руководство Минсельхоза страны и главы регионов рассмотрели сельскохозяйственные итоги года.

«Сбор нового урожая близится к завершению. Важно, что на протяжении сезона, несмотря на погодные катаклизмы, урожайность основных культур превосходила прошлогоднюю. Это касается зерновой и масличной группы, сахарной свеклы, картофеля. В результате мы рассчитываем на весьма достойные сборы. Так, объем зерна в бункерном весе на данный момент уже превышает 145 млн тонн. Можно с уверенностью говорить, что урожай зерновых 2025 года будет одним из самых значительных в новейшей истории», — говорит Патрушев.

Этот год для Кубани — год засухи. В большей степени пострадали северные районы региона. Несмотря на вызовы погоды, аграриям, не без помощи поддержки государства, удалось выйти на финишную прямую с достойными результатами. Главный из них — более 11 млн т зерновых и зернобобовых.

«Нынешний год для кубанских аграриев стал одним из самых сложных за последние десятилетия. Но, несмотря на это, благодаря поддержке Правительства и Минсельхоза мы завершили год с достойным результатом. Наши аграрии собрали 11,2 млн тонн зерновых, зернобобовых. Масличных культур собрано более 980 тыс. тонн, включая 680 тыс. тонн подсолнечника. Урожай риса превысил 830 тыс. тонн. Также собрали 6,6 млн тонн сахарной свеклы и уже произвели более 1 млн тонн сахара. Большим достижением для края стал рекордный урожай винограда», — отмечает губернатор.

Впервые в истории региона собрали 313 тыс. т. Благодаря этому планируется увеличить на 5% производство кубанской винодельческой продукции.

«В этом году совокупный объем поддержки АПК края составил 15,8 млрд рублей, из них 388 млн рублей направили в виде субсидий на производство и реализацию зерна хозяйствам из пострадавших от засухи районов. Подспорьем стало предоставление дополнительных лимитов по льготным кредитам на сумму 223 млн рублей. Благодарен Правительству и Минсельхозу за эти решения», — подчеркивает Кондратьев.

На совещании обсудили и следующий урожай. Дмитрий Патрушев отметил, что уже сейчас необходимо сосредоточиться на планомерной подготовке ресурсов к сезону 2026 года. На Кубани, например, уже завершили сев озимых культур.

«Кубанские аграрии полностью завершили сев озимых культур. В этом году площадь сева озимых составила 1,8 млн га, что на 37 тыс. га больше, чем в прошлом году. Пшеницей засеяли 1,6 млн га, ячменем 178 тыс. га, рапсом — 85 тыс. га. Традиционно наши хозяйства использовали семена кубанской селекции. На текущий день практически по всей площади посевов есть всходы. В целом их состояние оценивается как удовлетворительное. Однако в октябре осадков было недостаточно. Мы продолжим прилагать все усилия для решения всех поставленных перед нашими аграриями задач. Уверен, при вашей поддержке у нас все получится», — отмечает глава Кубани.

Совместная работа кубанских аграриев и ученых давно доказала, что наука может противостоять даже природе. Сегодня 100% кубанских площадей пшеницы и риса засеваются семенами отечественной селекции. На совещании важность этого направления подчеркнул и зампред Правительства. В списке дел на 2026-й остались подготовка материально-технических ресурсов, закупка минеральных удобрений и средств защиты растений.

