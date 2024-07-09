Площадь пожара в ангарах на востоке Краснодара выросла до 1200 кв. метров

Крупное возгорание произошло днем 9 июля в районе поселка Плодородного.

Там загорелись два ангара: один с деревянными материалами, второй — с цветами. Изначально огонь охватил 700 кв. метров, но позже площадь пожара увеличилась до 1,2 тыс. кв. метров.

На месте работают более 60 специалистов и 15 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», местные жители поделились в соцсетях фотографиями и видеозаписями, на которых запечатлен столб черного дыма, который поднимается со стороны улицы Посадского и поселка Плодородного после крупного пожара в промзоне.