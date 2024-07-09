Два ангара горят на площади 700 кв. метров в пригороде Краснодара
Происшествия
09.07.2024 13:50
Сообщение о пожаре в районе поселка Плодородного поступило днем 9 июля.
Местные жители в соцсетях делятся фотографиями и видеозаписями, на которых запечатлен столб черного дыма, который поднимается со стороны улицы Посадского и поселка Плодородного.
По данным МЧС, горят два ангара на 700 кв. м. Предварительно, пострадавших нет. На месте работают более 60 специалистов и 15 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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