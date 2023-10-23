Площадь пожара на склоне горы Собер-Баш под Краснодаром выросла до 8,5 га

Лесное возгорание в станице Убинской заметили рано утром 23 октября. Его начали тушить в 5:25.

Площадь пожара на склоне горы Собер-Баш постепенно выросла с 0,4 до 8,5 га. Тушение возгорания осложняется горным рельефов и сильным ветром с порывами до 10 м/с.

К ликвидации лесного пожара уже подключились спасатели из соседних районов. Всего задействованы 62 человека и 17 единиц техники, сообщает пресс-служба министерства природы Краснодарского края.

Читайте также: при тушении пожара под Новороссийском нашли снаряд, прилетевший с полигона. Крупное возгорание произошло днем 13 октября в Абрау-Дюрсо на территории, граничащей с военным полигоном «Раевский». Выгорело около 1 га земли.