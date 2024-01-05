Площадь пожара на складе в Сочи увеличилась почти до 600 кв. метров

Из-за высокой горючей загрузки площадь возгорания на складе в Сочи выросла до 560 кв. метров. Для тушения создали несколько боевых участков.

Пожарные оперативно подали стволы на тушение, из-за чего удалось не допустить дальнейшего распространения огня. Звено газодымозащитной службы провело разведку. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет.

В 14:23 возгорание локализовали, в 14:48 ликвидировали открытое горение. В тушении пожара участвуют 63 человека и 22 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», крупный пожар площадью 100 кв. метров вспыхнул на складе в Сочи.