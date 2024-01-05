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Крупный пожар площадью 100 кв. метров вспыхнул на складе в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/krupnyj-pozhar-ploshhadyu-100-kv-metrov-vspyhnul-na-sklade-v-sochi
Крупный пожар площадью 100 кв. метров вспыхнул на складе в Сочи
Фото t.me/chp_sochi

Пожар произошел 5 января на улице Тимирязева города-курорта.

Видео с места происшествия опубликовали в соцсетях очевидцы. На кадрах видно, как огонь охватил часть здания, а из окон валит черный дым.

Сообщение о пожаре поступило диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона в 13:42. Спасатели прибыли на место и установили, что загорелось складское помещение на площади 100 кв. м.

Возгорание тушат 16 человек и 5 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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