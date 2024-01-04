Мужчина едва не погиб во время пожара в своем доме на Кубани

Возгорание произошло утром 4 января в четырехквартирном доме в поселке Гражданском Выселковского района.

В квартире загорелись пол, палас и электрическая плита на площади 10 кв. метров. Прибывшие на место пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Они нашли хозяина квартиры под кроватью без сознания.

Известно, что мужчина сильно отравился дымом и едва не умер. Его спасли и передали медикам скорой помощи, сообщает Противопожарная служба Краснодарского края в Telegram.

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