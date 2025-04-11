Площадь пожара на полигоне в Новороссийске сократилась до 150 кв. метров

По состоянию на 18:00 11 апреля, на оставшейся территории мусорного полигона продолжается подслойное тление.

Площадь подслойного тления составляет 150 кв. м. На данный момент для тушения возгорания отсыпали около 78,86 тыс. куб. метров грунта. Самосвалы выполнили более 5 тыс. 925 рейсов, написал заместитель главы Новороссийска Александр Гавриков в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожар на полигоне начался в ночь на 13 марта, к полудню его площадь увеличилась до 2,5 тыс. кв. м. Около 15:00 18 марта пожар на мусорном полигоне локализовали, в течение следующих дней его площадь начала постепенно сокращаться.