Площадь пожара на полигоне в Новороссийске сократилась до 100 кв. метров
По состоянию на 20:00 13 апреля, на оставшейся территории мусорного полигона продолжается подслойное тление.
Площадь подслойного тления составляет 100 кв. м. На данный момент для тушения возгорания отсыпали свыше 81 тыс. куб. метров грунта. Самосвалы выполнили более 6 тыс. 104 рейсов, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.
На месте работают 12 человек и 9 единиц техники, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожар на полигоне начался в ночь на 13 марта, к полудню его площадь увеличилась до 2,5 тыс. кв. м. Около 15:00 18 марта пожар на мусорном полигоне локализовали, в течение следующих дней его площадь начала постепенно сокращаться.
По факту пожара прокуратура Краснодарского края организовала проверку. Известно, что полигон ТКО эксплуатирует «Терра-Н» с нарушениями федерального законодательства.
В Новороссийске опровергли расширение тлеющего мусорного полигона за счет леса. Специалисты уже взяли пробы воды из реки и ручья на анализ. Также проводится химический анализ образцов почвы и воды из левого притока реки Озерейки. По его результатам будет рассчитан ущерб и приняты меры.