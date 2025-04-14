Площадь пожара на полигоне в Новороссийске сократилась до 100 кв. метров

По состоянию на 20:00 13 апреля, на оставшейся территории мусорного полигона продолжается подслойное тление.

Площадь подслойного тления составляет 100 кв. м. На данный момент для тушения возгорания отсыпали свыше 81 тыс. куб. метров грунта. Самосвалы выполнили более 6 тыс. 104 рейсов, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

На месте работают 12 человек и 9 единиц техники, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожар на полигоне начался в ночь на 13 марта, к полудню его площадь увеличилась до 2,5 тыс. кв. м. Около 15:00 18 марта пожар на мусорном полигоне локализовали, в течение следующих дней его площадь начала постепенно сокращаться.