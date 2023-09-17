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Площадь пожара из-за сухой травы в Анапе увеличилась до 2 тыс. кв. метров

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/ploshhad-pozhara-iz-za-suhoj-travy-v-anape-uvelichilas-do-2-tys-kv-metrov
Площадь пожара из-за сухой травы в Анапе увеличилась до 2 тыс. кв. метров
Фото t.me/pva_anapa

Сообщение о пожаре в СНТ «Мечта» поступило диспетчеру 17 сентября в 15:29.

Прибывшие на вызов пожарные установили, что горит сухая растительность на площади 800 кв. м. Спустя три часа площадь пожара выросла до 2 тыс. кв. м.

В 18:40 пожар удалось локализовать, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Как писал интернет портал «Кубань 24», 65 человек и 19 единиц техники задействованы в тушении пожара в Анапе.

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