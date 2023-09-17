Площадь пожара из-за сухой травы в Анапе увеличилась до 2 тыс. кв. метров

Сообщение о пожаре в СНТ «Мечта» поступило диспетчеру 17 сентября в 15:29.

Прибывшие на вызов пожарные установили, что горит сухая растительность на площади 800 кв. м. Спустя три часа площадь пожара выросла до 2 тыс. кв. м.

В 18:40 пожар удалось локализовать, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет портал «Кубань 24», 65 человек и 19 единиц техники задействованы в тушении пожара в Анапе.