Поле сухой травы загорелось в Анапе, огонь охватил 800 кв. метров

Сообщение о пожаре в СНТ «Мечта» поступило диспетчеру 17 сентября в 15:29.

К месту происшествия спасатели прибыли в 15:30. Установлено, что горит поле с сухой травой. Площадь пожара — 800 кв. м.

Сейчас 65 человек и 19 единиц техники задействованы в тушении огня, сообщает пресс-служба МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Северском районе потушили пожар на складе площадью 2 тыс. кв. метров