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Поле сухой травы загорелось в Анапе, огонь охватил 800 кв. метров

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pole-suhoj-travy-zagorelos-v-anape-ogon-ohvatil-800-kv-metrov
Поле сухой травы загорелось в Анапе, огонь охватил 800 кв. метров
Фото t.me/pva_anapa

Сообщение о пожаре в СНТ «Мечта» поступило диспетчеру 17 сентября в 15:29.

К месту происшествия спасатели прибыли в 15:30. Установлено, что горит поле с сухой травой. Площадь пожара — 800 кв. м.

Сейчас 65 человек и 19 единиц техники задействованы в тушении огня, сообщает пресс-служба МЧС России по Краснодарскому краю.

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