Поле сухой травы загорелось в Анапе, огонь охватил 800 кв. метров
Происшествия
17.09.2023 17:25
Сообщение о пожаре в СНТ «Мечта» поступило диспетчеру 17 сентября в 15:29.
К месту происшествия спасатели прибыли в 15:30. Установлено, что горит поле с сухой травой. Площадь пожара — 800 кв. м.
Сейчас 65 человек и 19 единиц техники задействованы в тушении огня, сообщает пресс-служба МЧС России по Краснодарскому краю.
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