Площадь лесного пожара в Ростовской области выросла до 136 га, повреждены 34 строения
Происшествия
16.08.2022 08:16
Об этом 16 августа сообщил глава МЧС России Александр Куренков. Крупный лесной пожар Усть-Донецком районе начался 15 августа.
«Пожар, перешедший 15 августа из лесного массива на станицу Усть-Донецкого района Ростовской области, повредил 34 строения. Площадь пожара увеличилась до 136 га», — рассказал Куренков.
Глава МЧС отметил, что в результате пожара никто не пострадал. Жителей станицы эвакуировали в пункт временного размещения.
В Усть-Донецком районе ввели режим ЧС. Сейчас пожар ликвидируют более 300 человек и 90 единиц техники, в том числе вертолет и самолет-амфибия, сообщает ТАСС.
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