Площадь лесного пожара в Ростовской области выросла до 136 га, повреждены 34 строения

Видео пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Об этом 16 августа сообщил глава МЧС России Александр Куренков. Крупный лесной пожар Усть-Донецком районе начался 15 августа.

«Пожар, перешедший 15 августа из лесного массива на станицу Усть-Донецкого района Ростовской области, повредил 34 строения. Площадь пожара увеличилась до 136 га», — рассказал Куренков.

Глава МЧС отметил, что в результате пожара никто не пострадал. Жителей станицы эвакуировали в пункт временного размещения.

В Усть-Донецком районе ввели режим ЧС. Сейчас пожар ликвидируют более 300 человек и 90 единиц техники, в том числе вертолет и самолет-амфибия, сообщает ТАСС.

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