Площадь лесного пожара в Белореченском районе увеличилась почти до 2 га
Происшествия
28.08.2023 19:08
Пожар произошел в селе Великовечном 28 августа около 14:00.
Спустя почти 4 часа, в 17:43 сотрудники Горячеключевского филиала лесопожарного центра смогли локализовать возгорание, площадь пожара выросла до 1,9 га.
На месте работают 47 человек и 16 единиц техники. Сейчас проводится комплекс мер по ликвидации лесного пожара, сообщает краевой лесопожарный центр в Telegram.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», сухая трава в Белореченском районе загорелась на площади 400 кв. м.