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Площадь лесного пожара в Белореченском районе увеличилась почти до 2 га

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/ploshhad-lesnogo-pozhara-v-belorechenskom-rajone-uvelichilas-pochti-do-2-ga
Площадь лесного пожара в Белореченском районе увеличилась почти до 2 га
Фото t.me/krd_klpc

Пожар произошел в селе Великовечном 28 августа около 14:00.

Спустя почти 4 часа, в 17:43 сотрудники Горячеключевского филиала лесопожарного центра смогли локализовать возгорание, площадь пожара выросла до 1,9 га.

На месте работают 47 человек и 16 единиц техники. Сейчас проводится комплекс мер по ликвидации лесного пожара, сообщает краевой лесопожарный центр в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сухая трава в Белореченском районе загорелась на площади 400 кв. м.

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