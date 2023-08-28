Площадь лесного пожара в Белореченском районе увеличилась почти до 2 га

Пожар произошел в селе Великовечном 28 августа около 14:00.

Спустя почти 4 часа, в 17:43 сотрудники Горячеключевского филиала лесопожарного центра смогли локализовать возгорание, площадь пожара выросла до 1,9 га.

На месте работают 47 человек и 16 единиц техники. Сейчас проводится комплекс мер по ликвидации лесного пожара, сообщает краевой лесопожарный центр в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сухая трава в Белореченском районе загорелась на площади 400 кв. м.