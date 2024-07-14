Площадь лесного пожара под Новороссийском достигла 42 гектаров

Лесной пожар в районе Абрау-Дюрсо продолжает распространяться. Площадь возгорания превысила 40 га.

По сообщению Минприроды Краснодарского края, к 18:30 площадь лесного пожара в районе Абрау-Дюрсо выросла до 42 га.

В работах по ликвидации пожара заняты 262 человека, 50 единиц спецтехники вертолет Ка-32.

На место выехала оперативная группа министерства ГО и ЧС Краснодарского края под руководством министра Сергея Штрикова, сообщает пресс-служба министерства ГО и ЧС Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мэрия Новороссийска просит людей на квадроциклах и мотоциклах класса эндуро помочь в тушении — необходима помощь в подвозе воды на гору.