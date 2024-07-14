Для тушения пожара под Новороссийском требуются добровольцы на мотоциклах

Администрация Новороссийска просит людей на квадроциклах и мотоциклах класса эндуро помочь тушении пожара в районе Абрау-Дюрсо. Требуется помощь в подвозе воды на гору.

Информацию об этом опубликовал 14 июля замглавы Новороссийска Александр Яменсков.

«Нужны добровольцы только на квадроциклах и мотоциклах класса эндуро. Просто людей не надо», — написал Яменсков в Telegram.

Он поделился точкой сбора на карте и попросил максимально распространить информацию.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, выставлены наряды ДПС. Госавтоинспекторы регулируют дорожное движение, работают посты для охраны общественного порядка. Сотрудники отдела по вопросам миграции привлечены для оказания помощи в восстановлении утраченных документов, сообщает пресс-служба УМВД России по Новороссийску.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за сильного ветра пожара под Новороссийском распространился на 28 гектаров.