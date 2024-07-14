Из-за сильного ветра пожара под Новороссийском распространился на 28 гектаров
Происшествия
14.07.2024 17:24
Площадь крупного лесного пожара в районе Абрау-Дюрсо под Новороссийском продолжает расти.
По сообщению министерства природных ресурсов Краснодарского края, к 17:13 площадь возгорания увеличилась до 28 га. Причиной стал сильный ветер.
В труднодоступной местности наземная группировка пожарных тушит пламя с помощью ранцевых огнетушителей. В общей сложности на месте работают более 200 специалистов и 48 единиц техники. Угрозы населенным пунктам нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее сообщалось о распространении пожара на 26 га.