Из-за сильного ветра пожара под Новороссийском распространился на 28 гектаров

Площадь крупного лесного пожара в районе Абрау-Дюрсо под Новороссийском продолжает расти.

По сообщению министерства природных ресурсов Краснодарского края, к 17:13 площадь возгорания увеличилась до 28 га. Причиной стал сильный ветер.

В труднодоступной местности наземная группировка пожарных тушит пламя с помощью ранцевых огнетушителей. В общей сложности на месте работают более 200 специалистов и 48 единиц техники. Угрозы населенным пунктам нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее сообщалось о распространении пожара на 26 га.