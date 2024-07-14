До 26 гектаров увеличилась площадь лесного пожара под Новороссийском

В министерстве природных ресурсов Краснодарского края сообщили, что площадь пожара в районе Абрау-Дюрсо выросла до 26 га.

В ликвидации возгорания участвуют 222 человека и 48 единиц техники.

«Лесной пожар под Новороссийском перешел в категрию «крупный», — сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.

Также в Минприроды напомнили, что продолжается тушение лесного пожара в районе поселка Псебе Джубгского лесничества Новомихайловского участкового лесничества. Там площадь пожара, по сообщению пресс-службв ГУ МЧС России по Краснодарскому краю составляет 3,2 га.

Сообщается также, что зафиксировано возгорание леса в районе поселка Белозерный Краснодарского лесничества Елизаветинского участкового лесничества. Площадь уточняется.

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