Площадь лесного пожара близ бухты Инал Туапсинского района выросла до 1 гектара

О пожаре на склоне горы близ села Бжид возле бухты Инал в Туапсинском районе сообщили 7 июля в 21:25.

На момент прибытия пожарных, площадь пожара в районе 1-го участка Центрального пляжа бухты Инал составляла порядка 0.3 га.

По данным на 6:28 8 июля, площадь возгорания увеличилась 1 га. В ликвидации пожара участвуют 79 человек и 12 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Глава Туапсинского района Сергей Бойко сообщил, что с ближайших к месту происшествия баз отдыха эвакуируют отдыхающих.

«Проводим эвакуацию людей из близлежащих баз отдыха. Ведутся работы по ликвидации пожара», — написал Бойко в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в соцсетях местные жители сообщали, что перед началом пожара наблюдали запуск пяти сигнальных ракет. Одна из них попала в лес. Предположительно, сигнальные ракеты запустили отдыхающие в качестве фейерверка.