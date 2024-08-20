Плохой контент: что грозит треш-блогерам за съемку жестоких видео в России
В России теперь официально запретили съемки треш-стримов — это проводимые в интернете прямые эфиры, во время которых блогеры издеваются над кем-то или оскорбляют.
«По закону под треш-стримами понимается распространение в интернете контента, который оскорбляет человеческое достоинство, признаки общепринятой нравственности, выражение явного неуважения обществу и изображение противоправных насильственных действий», — говорит эксперт Лиги безопасности интернета Лев Крутов.
Треш-стримы — это самый простой способ набрать аудиторию. Ведь чем безумнее видео, тем быстрее растут просмотры и сумма дохода.
Многие жители Краснодара высказались негативно о таком видеоконтенте.
— «Гасить» надо всех этих товарищей.
— Это плохо. Нельзя учиться жестокости.
— Мне кажется, такой контент несет негативные ценности для детей и взрослых.
Чаще всего подобное смотрят дети и подростки. И некоторые из них стали пытаться снимать подобные видео. Ущерб, который треш-видео способны нанести детской психике, может быть непоправимым.
«У детей сразу же срабатывает механизм социального потребления. Якобы такое поведение социально приемлемо, и дети или подростки могут его перенимать и транслировать в общество. Это может выражаться в драках, оскорблениях по отношению к друзьям, семье, учителям», — объясняет психолог Николай Бондарь.
«Стриминговые платформы есть и в телефоне. Есть приложения для просмотра и реализации такого контента. Там есть категории, в числе которых — игры, музыка, политика и общение. Здесь есть чат и рейтинг тех, кто скинул больше всего денег. Есть и контент, предназначенный для взрослой аудитории — он отмечен и размыт», — говорит корреспондент «Кубань 24» Дарья Остапец.
В августе в России вступил в силу закон, согласно которому блогеры с аудиторией больше 10 тыс. подписчиков должны предоставить свои данные в Роскомнадзор. Быть анонимными такие источники больше не смогут.
Выявлять треш-стримы будут профильные ведомства. А сами платформы и соцсети обязаны удалять жестокие ролики.
Также ввели штрафы за съемку и распространение треш-контента:
- для граждан — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей;
- для должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей;
- для юридических лиц — от 800 тыс. до 1 млн рублей.
Кроме того, те ресурсы, чья аудитория превышает полмиллиона пользователей в сутки, будут обязаны при необходимости сообщать информацию в спецслужбы по запросу от них. В случае отказа блогера будут штрафовать — от 50 тыс. до 1 млн рублей.
Если во время треш-стрима произошло преступление, для автора контента видеосъемка будет отягчающим обстоятельством во время суда.
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