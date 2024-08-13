Треш-блогера Магу-Торнадо задержали за хулиганство в Краснодарском крае

В соцсетях в последние дни начали активно распространять видео блогера Маги-торнадо из Горячего Ключа. В этих видео блогер ведет себя вызывающе, неуважительно относится к людям и снимает скандальный контент.

Сотрудники полиции задержали жителя Горячего Ключа, известного как треш-блогер Мага-Торнадо. В отношении мужчины составили административный протокол о мелком хулиганстве по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ , сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», полиция проверит контент треш-блогера Маги-Торнадо из Горячего Ключа. На разных роликах мужчина бьет животных, а также издевается над людьми и унижает их. На одном из таких видео он пристает к прохожему, пытается положить в его сумку для ноутбука дыню и не дает пройти, на другом — мучает кошку. Следователи СКР организовали доследственную проверку после провокационных публикаций блогера «Маги-торнадо» из Горячего Ключа.