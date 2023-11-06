Плавательный бассейн за 292 млн рублей построят в Темрюке
Общество
06.11.2023 16:21
Сейчас подрядная организация начала монтаж ограждений строительной площадки и установку временных помещений.
В ближайшее время начнут разрабатывать котлован под будущее здание.
«Строительство объекта планируем завершить до конца следующего года. На эти цели из краевого и районного бюджетов выделено более 292 млн рублей», — написал глава Темрюкского района Федор Бабенков в Telegram.
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