Плавательный бассейн за 292 млн рублей построят в Темрюке

Сейчас подрядная организация начала монтаж ограждений строительной площадки и установку временных помещений.

В ближайшее время начнут разрабатывать котлован под будущее здание.

«Строительство объекта планируем завершить до конца следующего года. На эти цели из краевого и районного бюджетов выделено более 292 млн рублей», — написал глава Темрюкского района Федор Бабенков в Telegram.

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