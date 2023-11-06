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Плавательный бассейн за 292 млн рублей построят в Темрюке

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/plavatelnyj-bassejn-za-292-mln-rublej-postroyat-v-temryuke
Плавательный бассейн за 292 млн рублей построят в Темрюке
Фото t.me/FedorBabenkov

Сейчас подрядная организация начала монтаж ограждений строительной площадки и установку временных помещений.

В ближайшее время начнут разрабатывать котлован под будущее здание.

«Строительство объекта планируем завершить до конца следующего года. На эти цели из краевого и районного бюджетов выделено более 292 млн рублей», — написал глава Темрюкского района Федор Бабенков в Telegram.

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