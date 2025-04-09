Плату за вывоз мусора могут изменить в регионах России

В настоящее время в большинстве регионов плата зависит от числа жильцов в квартире, но в правительстве рекомендовали местным властям рассмотреть систему оплаты в зависимости от площади жилья.

О проделанной работе регионы должны отчитаться до 29 апреля в Минприроды. При этом в Минприроды сообщили, что окончательное решение по этому вопросу остается за субъектами России, это предусмотрено действующим законодательством.

По данным «Российского экологического оператора», в настоящее время плата в зависимости от площади жилья установлена в 15 регионах. В их числе Москва и Санкт-Петербург, а также Московская, Ленинградская, Амурская, Владимирская, Иркутская, Калужская, Кировская области.

Мнения регионов по вопросу платы за вывоз мусора разделились. Так в Магаданской области считают справедливым рассчитывать плату рассчитывают по количеству зарегистрированных в квартире человек. Расчет в зависимости от площади жилья делает невозможным перерасчет за то время, когда отсутствовали и мусор не накапливали.

При этом в правительстве Калужской области считают более справедливым расчет с учетом площади. По их мнению, в этом случае «используется объективный параметр».

Эксперты отмечают, что почти у 20% россиян есть второе жилье, в котором они не прописаны и, соответственно, за вывоз мусора не платят, хотя часто сдают свои помещения в аренду, пишет газета «Известия».

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