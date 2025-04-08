Жители Новороссийска будут платить за переработку отходов новому регоператору

Статус регионального оператора по обращению с ТКО на территории Новороссийской зоны получило ООО «Южный региональный оператор».

Консультант главы Новороссийска по вопросам ЖКХ Рафаэль Бегляров объяснил горожанам текущую ситуацию с оплатой услуг по вывозу твердых коммунальных отходов.

«На сегодняшний день министерством ТЭК и ЖКХ Краснодарского края присвоен статус регионального оператора в Новороссийске компании «Южный региональный оператор». Она приступит к своим обязанностям не менее чем через два месяца после получения тарифа на вывоз твердых коммунальных отходов. Сейчас функции по вывозу мусора выполняет «ЭкоЮг», и производить оплату необходимо этому региональному оператору», — сказал Бегляров.

О необходимости вносить оплату новому регоператору жителей города проинформируют дополнительно через социальные сети МЦУ и пресс-службы, сообщает Муниципальный центр управления Новороссийска.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ноябре 2024 года мэр Новороссийска потребовал применить санкции к «ЭкоЮг» за мусорный коллапс. Градоначальник подчеркнул, что нужно применять все доступные санкции к недобросовестным представителям бизнеса.

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