Платный вход или карта? Неизвестные устройства появились у японского сада в парке «Краснодар»

Фото t.me/prostoevgeny

Фотографии новых панелей с блоком для бесконтактных карт опубликовали в социальных сетях. Инфоматы стоят по обеим сторонам перед входом в новую локацию парка «Краснодар». Такой же есть у входа в спортивный парк.

По мнению краснодарского фотографа Евгения Таранжина, ведущего фотолетопись строительства всех объектов парка, говорить о платном входе в японский сад преждевременно. Скорее всего на консолях будет карта с информацией о локации и бронирование, предположил он в своем Telegram-канале.

Горожане же считают, что сделать вход в японский сад платным — решение верное. Так, в комментариях они отмечают, что готовы оплачивать проход.

— Слава богу. Абсолютно верное решение. Японский сад будет жить.

— Готова оплачивать.

Есть и вполне конкретные утверждения пользователей соцсетей, которые пока ничем не подтверждены.

— Там всего лишь будут вести учет числа посетителей, будет ограничен вход. О платном входе никакой речи не идет.

Стоит отметить, что некоторые горожане за то, чтобы вход и в сам парк «Краснодар» был платным. По их мнению, это отпугнет нечистоплотных посетителей.

— Отличное решение. Пора уже и в сам парк плату брать. Гадить будут меньше.

— Такие терминалы нужны на вход и в сам парк.

В Telegram-канале «Кубань 24. Важное» проводится опрос среди подписчиков о платном входе в парк. К моменту публикации в нем приняли участие 985 человек, из которых 49% высказались за оплату, но по адекватной цене. Четверть опрошенных вообще не хотят платить за красоты парка.

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